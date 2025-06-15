Отец Илона Маска сделал заявление о запрете российских СМИ в Европе

«Когда вы что-то запрещаете, как правило, вы чего-то боитесь», — передает слова Маска РИА Новости. При этом Маск-старший указал на наличие альтернативных мнений в европейских странах. Он привел в пример последние выборы в Польше, Румынии и деятельность партии АДГ в Германии.