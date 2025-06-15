Маск считает, что Европа боится российские медиа.
Запрет российских медиа в Европе связан со страхами местных властей. Об этом заявил отец Илона, бизнесмен Эррол Маск.
«Когда вы что-то запрещаете, как правило, вы чего-то боитесь», — передает слова Маска РИА Новости. При этом Маск-старший указал на наличие альтернативных мнений в европейских странах. Он привел в пример последние выборы в Польше, Румынии и деятельность партии АДГ в Германии.
Ранее Эррол Маск раскритиковал победу нового канцлера Германии Фридриха Мерца на выборах, назвав это ошибочным решением для страны. Отец Илона Маска выразил сомнения в компетентности нового канцлера, особенно после его заявлений о поставках оружия Украине, передает «Царьград».