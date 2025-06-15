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Отец Илона Маска сделал заявление о запрете российских СМИ в Европе

Запрет российских медиа в Европе связан со страхами местных властей. Об этом заявил отец Илона, бизнесмен Эррол Маск.

Как создавалась новая Россия

Маск считает, что Европа боится российские медиа.

Запрет российских медиа в Европе связан со страхами местных властей. Об этом заявил отец Илона, бизнесмен Эррол Маск.

«Когда вы что-то запрещаете, как правило, вы чего-то боитесь», — передает слова Маска РИА Новости. При этом Маск-старший указал на наличие альтернативных мнений в европейских странах. Он привел в пример последние выборы в Польше, Румынии и деятельность партии АДГ в Германии.

Ранее Эррол Маск раскритиковал победу нового канцлера Германии Фридриха Мерца на выборах, назвав это ошибочным решением для страны. Отец Илона Маска выразил сомнения в компетентности нового канцлера, особенно после его заявлений о поставках оружия Украине, передает «Царьград».