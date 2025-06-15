Минобороны показало кадры удара «Искандером» по командному украинскому пункту в ДНР

ВС РФ ударили «Искандером» по ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные нанесли ракетный удар «Искандером» по командному пункту ВСУ в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесен ракетный удар расчетом ОТРК “Искандер” по командному пункту 36-й бригады морской пехоты ВСУ», — уточнили в военном ведомстве, приложив соответствующие кадры. Украинский пункт находился в Святогоровке (ДНР).
Ранее российские военные уже наносили удары по объектам украинской военной инфраструктуры, в том числе по палаточному лагерю ВСУ на полигоне «Новомосковск» и пунктам временной дислокации украинских подразделений. Минобороны РФ регулярно сообщает о поражении «Искандером “командных пунктов, аэродромов, складов боеприпасов и другой военной техники ВСУ.