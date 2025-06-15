Минобороны показало кадры удара «Искандером» по командному украинскому пункту в ДНР

Ранее российские военные уже наносили удары по объектам украинской военной инфраструктуры, в том числе по палаточному лагерю ВСУ на полигоне «Новомосковск» и пунктам временной дислокации украинских подразделений. Минобороны РФ регулярно сообщает о поражении «Искандером “командных пунктов, аэродромов, складов боеприпасов и другой военной техники ВСУ.