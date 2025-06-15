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Автобус и легковушка столкнулись в Костанае: пострадали три человека

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в Костанае во время аварии между автобусом и автомобилем, сообщает Zakon.kz.

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Источник: akorda.kz

ДТП случилось вечером 14 июня 2025 года в районе железнодорожного вокзала. От удара общественный транспорт вылетел с дороги.

«Авария случилась на перекрестке улиц Аль-Фараби и Темирбаева. Столкнулись маршрутный автобус № 2 и Chevrolet», — сообщили в пресс-службе регионального Департамента полиции.

14 июня 2025 года смертельное ДТП произошло на одной из дачных улиц в Алматы. Водитель КАМАЗа не справился с управлением, снес несколько заборов, газовую трубу и столб электроосвещения. Машина завалилась на бок и перевернулась на крышу. Мужчина погиб на месте происшествия.