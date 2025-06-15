Автобус и легковушка столкнулись в Костанае: пострадали три человека

14 июня 2025 года смертельное ДТП произошло на одной из дачных улиц в Алматы. Водитель КАМАЗа не справился с управлением, снес несколько заборов, газовую трубу и столб электроосвещения. Машина завалилась на бок и перевернулась на крышу. Мужчина погиб на месте происшествия.