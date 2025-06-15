Дом в израильском Бат-Яме может полностью обрушиться после попадания иранской ракеты

Напомним, что Иран и Израиль обменялись ударами в ночь на воскресенье. Тегеран нанёс удары по Хайфе с использованием гиперзвуковых и баллистических ракет, в то время как Израиль ответил атаками на цели в Иране, включая штаб Минобороны исламской республики. В результате атак пострадало множество жилых домов и других объектов городской инфраструктуры. Поиски десятков людей продолжаются до сих пор.