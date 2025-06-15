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Дом в израильском Бат-Яме может полностью обрушиться после попадания иранской ракеты

Существует опасность обрушения жилого дома в израильском Бат-Яме после попадания в него иранской ракеты. Об этом пишет Times of Israel.

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Источник: Life.ru

«Здание в Бат-Яме находится под угрозой разрушения», — отмечает издание.

На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. На данный момент судьба ещё 20 человек остаётся неизвестной. Всего по информации израильской службы скорой помощи в результате инцидента пострадали 40 человек.

Здание было почти полностью разрушено в результате удара иранской ракеты «Хайбар». Данная ракета имеет дальность полёта до 2000 км и оснащена боеголовкой весом 1,5 тонны. Её можно запускать с различных платформ, включая подводные лодки.

Напомним, что Иран и Израиль обменялись ударами в ночь на воскресенье. Тегеран нанёс удары по Хайфе с использованием гиперзвуковых и баллистических ракет, в то время как Израиль ответил атаками на цели в Иране, включая штаб Минобороны исламской республики. В результате атак пострадало множество жилых домов и других объектов городской инфраструктуры. Поиски десятков людей продолжаются до сих пор.