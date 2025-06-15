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В Самарской области 73-летний водитель Hyundai влетел в 26-летнего мотоциклиста

В Чапаевске произошло ДТП с участием иномарки и мотоцикла.

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В Чапаевске произошло ДТП с участием иномарки и мотоцикла. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

Как стало известно, 73-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris ехал по улице Щорса и не уступил дорогу мотоциклисту, после чего произошла авария.

В результате ДТП пострадал 26-летний водитель мотоцикла. Его доставили в медучреждение.

Ранее мы писали о том, что в Самарской области было заведено уголовное дело после аварии с двумя погибшими детьми.

Также, недавно молодой водитель иномарки сбил 62-летнего мужчину на велосипеде.

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