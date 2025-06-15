В Петербурге мужчина выстрелил в прохожего из ружья

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга задержан мужчина, который ранил из ружья прохожего и попытался избавиться от оружия. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошёл во дворах жилых домов на проспекте Энергетиков. Местные жители услышали звуки стрельбы и вызвали экстренные службы. На месте происшествия был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением плеча. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение в тяжёлом состоянии.
Стрелявшего удалось задержать. Он пытался избавиться от ружья, разобрав его на части и выбросив в траву. Задержанный был доставлен в отделение полиции. Ранее он уже был судим за кражу и причинение вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что во время матча по хоккею на траве, который проходил в Екатеринбурге в рамках чемпионата России, произошёл инцидент со стрельбой.