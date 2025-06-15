В Тольятти в ДТП с легковушкой и УАЗом пострадал пожилой велосипедист

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 32-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по Обводному шоссе в направлении ул. Коммунальной. В пути следования, в районе 20 км Обводного шоссе, при перестроении он допустил наезд на 62-летнего велосипедиста, который двигался попутно вдоль правого края проезжей части. После этого автомобиль продолжил движение и столкнулся с УАЗом под управлением 24-летнего мужчины, который также двигался в попутном направлении.