Опускайте занавес: Напавшего на журналистов буйного солиста Мариинки задержала полиция

Попытка телеканала прояснить ситуацию обернулась новым витком агрессии. После относительно спокойного начала интервью Григор Вернер внезапно набросился на журналистов. Он преследовал их до автомобиля, колотил по капоту, пытался взломать двери машины и в итоге разбил лобовое стекло. Мужчина требовал, чтобы интервью взяли у его матери, которая ранее сообщала о психологических проблемах сына после расставания с возлюбленной.
«По факту произошедшего проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение», — отметила пресс-секретарь ведомства.
Напомним, что солист Мариинского театра Григор Вернер накинулся на журналистов, которые приехали в Ольгино брать у него интервью. Подобного стоило ожидать, ведь незадолго до этого он размахивал пистолетом перед водителем, а затем угрожал им сотрудникам театра «На Литейном».