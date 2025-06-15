Опускайте занавес: Напавшего на журналистов буйного солиста Мариинки задержала полиция

Попытка телеканала прояснить ситуацию обернулась новым витком агрессии. После относительно спокойного начала интервью Григор Вернер внезапно набросился на журналистов. Он преследовал их до автомобиля, колотил по капоту, пытался взломать двери машины и в итоге разбил лобовое стекло. Мужчина требовал, чтобы интервью взяли у его матери, которая ранее сообщала о психологических проблемах сына после расставания с возлюбленной.