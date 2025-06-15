Около двух тысяч россиян «застряли» в ОАЭ из-за конфликта Ирана и Израиля

В ОАЭ застряли тысячи туристов из РФ.
Около двух тысяч российских туристов не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за отмены и задержки авиарейсов на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. О сложившейся ситуации сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«По агрегированным данным туроператоров, около двух тысяч туристов в настоящий момент ждут вылета в Россию в отелях ОАЭ», — говорится в сообщении на сайте АТОР. По информации ассоциации, число россиян, ожидающих вылета в Россию, постоянно меняется: одни туристы улетают, другие только прибывают в ОАЭ в качестве транзитных пассажиров, третьи вынужденно продлевают пребывание из-за изменений в расписании.
Большинство задержавшихся возвращается через крупнейшие аэропорты страны — Дубай, Абу-Даби и Шарджу, которые используются как основные пересадочные хабы для россиян, следующих из Юго-Восточной и Южной Азии. Также люди прибывают из стран Индийского океана, Африки и Америки.
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До возникновения кризиса между Ираном и Израилем большинство рейсов из России в Объединенные Арабские Эмираты проходили через иранское воздушное пространство. Однако авиаперевозчики принимают решения о выполнении рейсов внезапно и в зависимости от текущей ситуации: они могут добавить рейсы в расписание, затем отменить их или предложить альтернативные маршруты перевозки. Предугадать такие изменения невозможно.
Ранее между Ираном и Израилем начались боевые действия, сопровождающиеся взаимными ракетными ударами. Атаки осуществляются не только по столицам государств, но также направлены на важные инфраструктурные объекты, в том числе ядерные объекты обеих стран. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.