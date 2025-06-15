Около двух тысяч россиян «застряли» в ОАЭ из-за конфликта Ирана и Израиля

До возникновения кризиса между Ираном и Израилем большинство рейсов из России в Объединенные Арабские Эмираты проходили через иранское воздушное пространство. Однако авиаперевозчики принимают решения о выполнении рейсов внезапно и в зависимости от текущей ситуации: они могут добавить рейсы в расписание, затем отменить их или предложить альтернативные маршруты перевозки. Предугадать такие изменения невозможно.