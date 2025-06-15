Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти женщина отдала мошеннику 11 800 рублей за снятие «смертельного узла»

Как стало известно, женщина хотела решить свои проблемы и обратилась к некоему человеку, который обещал ей снять «смертельный узел», после чего ее жизнь должна была наладиться.

Как создавалась новая Россия

Как стало известно, женщина хотела решить свои проблемы и обратилась к некоему человеку, который обещал ей снять «смертельный узел», после чего ее жизнь должна была наладиться.

Злоумышленник планомерно вытягивал у доверчивой женщины деньги. Всего ему удалось похитить 11 800 рублей.

После того как «колдун» пропал, жертва поняла, что поддалась на уловку мошенника.

На данный момент заведено уголовное дело.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. А также читайте наши материалы на Дзене.