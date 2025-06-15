В Тольятти женщина отдала мошеннику 11 800 рублей за снятие «смертельного узла»

Как стало известно, женщина хотела решить свои проблемы и обратилась к некоему человеку, который обещал ей снять «смертельный узел», после чего ее жизнь должна была наладиться.
Злоумышленник планомерно вытягивал у доверчивой женщины деньги. Всего ему удалось похитить 11 800 рублей.
После того как «колдун» пропал, жертва поняла, что поддалась на уловку мошенника.
На данный момент заведено уголовное дело.
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