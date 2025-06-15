«Попала в смертельное течение»: в Таиланде погибла известная спортсменка из России

В Таиланде трагически оборвалась жизнь российской бодибилдерши Юлии Родиной. О случившемся на пляже Банг-Тао, что на Пхукете, рассказала в соцсетях её соратница Наталья Маркеленкова.
Согласно предварительной информации, Родина не смогла противостоять мощному обратному течению. По словам свидетелей, когда спортсменку вытащили из воды, она уже не подавала признаков жизни.
«Юля стала жертвой коварного отбойного течения на пляже Банг-Тао, Пхукет», — поделилась Наталья.
Медики скорой помощи отчаянно боролись за жизнь женщины в течение 24 часов. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безрезультатными, и спасти её не получилось.