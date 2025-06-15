Больше недели не могут найти 86-летнюю жительницу Владивостока

Пенсионерка ушла из дома 7 июня 2025 года около 12:00 часов по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, дом 26, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ПРО «ПримПоиск».