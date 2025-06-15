Больше недели не могут найти 86-летнюю жительницу Владивостока

Пенсионерка ушла из дома 7 июня 2025 года около 12:00 часов по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, дом 26, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ПРО «ПримПоиск».
Приметы: на вид 80−90 лет, волосы рыжие, стрижка короткая, глаза серые. Была одета (как на фото) в темную куртку, розовую футболку, темные штаны, черно-серые кроссовки с белой подошвой. С собой пропавшая взяла синюю сумку и сумку в цветочек.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении пенсионерки, просят позвонить по телефонам:
8 924 334 34 86, 8 924 009 92 21 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).