Экс-советник Пентагона предупредил о возможности начала третьей мировой войны

Иран не остался в стороне и также начал наносить ракетные удары по Израилю в ходе операции «Истинное обещание — 3», сообщает VSE42.RU. В Тель-Авиве введен режим чрезвычайной ситуации. До 35 человек пропали без вести после ударов Ирана по Бат-Яму. Хуситы также присоединились к ударам, атаковав Израиль, передает 360.RU.