Экс-советник Пентагона предупредил о возможности начала третьей мировой войны

Бывший представитель Пентагона Макгрегор опасается, что США окажутся под ударом Ирана.
Эскалация конфликта между Израилем и Ираном может втянуть Соединенные Штаты в третью мировую войну. Об этом написал на своей странице в соцсети X бывший советник Пентагона и отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор.
«Война с Ираном может привести США напрямую к третьей мировой войне. Давайте избежим этого!», — заявил Макгрегор в своем обращении. Поводом для подобных заявлений послужила широкомасштабная военная операция Израиля против Ирана, начавшаяся в ночь на 13 июня.
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Согласно официальным сообщениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), операция «Восходящий лев» была инициирована для нанесения авиаударов по ядерным объектам Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак, в том числе по целям в Тегеране.
Иран не остался в стороне и также начал наносить ракетные удары по Израилю в ходе операции «Истинное обещание — 3», сообщает VSE42.RU. В Тель-Авиве введен режим чрезвычайной ситуации. До 35 человек пропали без вести после ударов Ирана по Бат-Яму. Хуситы также присоединились к ударам, атаковав Израиль, передает 360.RU.