В ОАЭ застряли около 2 тысяч туристов из РФ из-за закрытия неба над Ираном

«Это количество не включает людей, которые должны вылетать по плану, и постоянно меняется: одни туристы улетают, у других подходит к концу отдых, еще одни, использующие ОАЭ в качестве стыковочного хаба, прилетают сюда из третьих стран по пути домой», — отмечается в сообщении.