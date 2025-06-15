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В ОАЭ застряли около 2 тысяч туристов из РФ из-за закрытия неба над Ираном

Количество путешественников не включает тех, кто должен вылетать по плану, и постоянно меняется.

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Источник: Аргументы и факты

Около 2 тысяч российских туристов «застряли» в Объединенных Арабских Эмиратах из-за закрытия неба над Ираном. Об этом сообщила Ассоциация Туроператоров (АТОР).

«Это количество не включает людей, которые должны вылетать по плану, и постоянно меняется: одни туристы улетают, у других подходит к концу отдых, еще одни, использующие ОАЭ в качестве стыковочного хаба, прилетают сюда из третьих стран по пути домой», — отмечается в сообщении.

Накануне вечером в Росавиации заявляли, что российские авиакомпании скорректировали маршруты на фоне закрытия воздушного пространства Ирана и выполняют регулярные рейсы в ОАЭ и обратно в штатном режиме.