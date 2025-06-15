Водитель легковушки снес опору ЛЭП и частично обесточил Карлук Иркутского района

В работах задействовано девять человек и четыре машины. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 16.00.



Напомним, 6 июня в Иркутске без электрического света остались более 600 человек. Подача электроэнергии была нарушена из-за ДТП — водитель иномарки врезался в опору высоковольтной воздушной линии.