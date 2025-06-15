Водитель легковушки снес опору ЛЭП и частично обесточил Карлук Иркутского района. Аварийное отключение электроэнергии произошло сегодня, 15 июня, в 05.24. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) «Свет38».
Кроме разрушения основания самой опоры, оборваны провода в 2 пролетах. Представителем ИЭСК составлен акт о нарушении, виновник будет привлечён к ответственности.
Специалистами Восточных электрических сетей организованы работы по замене опоры и восстановлению проводов. На время их проведения ограничено электроснабжение части потребителей на улицах Солнечная, Фабричный, Черемушки, Школьная.
В работах задействовано девять человек и четыре машины. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 16.00.
Напомним, 6 июня в Иркутске без электрического света остались более 600 человек. Подача электроэнергии была нарушена из-за ДТП — водитель иномарки врезался в опору высоковольтной воздушной линии.