Капитан обреченного авиалайнера подал сигнал бедствия менее чем за минуту до катастрофы

Власти подчеркнули, что идентификация людей, чьи тела, возможно, сильно обуглились или оказались расчленены в результате авиакатастрофы, является сложной задачей, что замедляет процесс возвращения жертв их семьям. Чиновники предупредили семьи, что они могут получить останки своих родственников в «аптечке», а не в гробу, поскольку многие из них находятся в таком расчлененном состоянии. «Мы имеем дело по меньшей мере с 250 образцами, и для каждого совпадения мы должны провести перекрестную проверку по всему этому фонду. Это процесс исключения, и он, естественно, требует времени», — сказал один из чиновников, выступая в больнице, подчеркнув, что команда больницы работала всю ночь, чтобы точно сопоставить ДНК с телами погибших.