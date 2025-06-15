Капитан обреченного авиалайнера подал сигнал бедствия менее чем за минуту до катастрофы

Власти Индии ведут расследование одной из крупнейших авиакатастроф современности. По словам властей, капитан самолета Air India подал сигнал бедствия менее чем за минуту до крушения. Министерство авиации сообщает, что Boeing 787−8 Dreamliner набрал высоту 650 футов, затем быстро снизился и ударился о землю в 2 км от аэропорта.
«Мэйдэй, мэйдэй» — таково было последнее радиосообщение, отправленное пилотом рейса Air India 171, направлявшегося в Лондон, за несколько мгновений до того, как индийский самолет рухнул на землю, в результате чего погибло более 270 человек.
Как пишет The Guardian, на брифинге, проведенном авиационными властями Индии в субботу, власти подтвердили, что капитан Сумит Сабхарвал, который пилотировал самолет, отправил сигнал бедствия в службу управления воздушным движением менее чем через минуту после того, как самолет вылетел из аэропорта Ахмадабада в 13:39 в четверг.
Когда служба управления воздушным движением отреагировала на экстренный вызов пилота, «ответа не последовало», — сказал Самир Кумар Синха, секретарь министерства авиации Индии. Он сказал, что самолет упал через несколько секунд.
Синха отмечает, что первоначальное расследование показало, что лайнер после взлета достиг высоты 650 футов, после чего начал быстро снижаться и ударился о землю в Мегани Нагар, в 2 км от аэропорта Ахмадабада.
Как напоминает The Guardian, 227-тонный самолет врезался в общежитие, где проживали студенты-медики и их семьи. Из 242 человек, находившихся на борту, все, кроме одного, погибли в результате одной из самых страшных авиационных катастроф в Индии за последние десятилетия.
В результате столкновения с общежитием также погибли по меньшей мере четыре студента-врача и жена одного врача, которая была на последнем месяце беременности, а также несколько рабочих и продавцов, работавших в этом районе.
Индийские авиационные власти не стали вдаваться в догадки о причинах крушения Boeing 787−8 Dreamliner, которое оказалось источником глобальных спекуляций, но подчеркнули, что «будут рассмотрены все версии, касающиеся авиакатастрофы».
Синха сказал, что бортовой самописец, известный как «черный ящик», был обнаружен и в настоящее время изучается следователями. Полная оценка инцидента будет завершена в течение трех месяцев.
Рам Мохан Найду Кинджарапу, министр гражданской авиации, заявил на брифинге для прессы: «Расшифровка этого черного ящика даст глубокое представление о том, что на самом деле могло произойти во время крушения».
Команда из четырех британских экспертов по авиационным происшествиям прибыла в Ахмадабад, что в западно-индийском штате Гуджарат, в пятницу вечером, чтобы помочь в расследовании авиакатастрофы.
К утру субботы число погибших возросло по меньшей мере до 279, поскольку следователи продолжали прочесывать обломки, и из-под крыла самолета было извлечено еще одно тело. Семьи жертв продолжали собираться в Гражданском госпитале в Ахмадабаде, куда доставляли погибших, при этом нарастали гнев и разочарование из-за задержки с передачей тел их близких.
Анил Патель, потерявший в авиакатастрофе своего 30-летнего сына Харшита и 28-летнюю невестку Пуджу, сильно взволнован задержкой. Он был в числе сотен родственников, которые предоставили образцы ДНК, чтобы помочь опознать тело его сына, но сказали, что с тех пор не получали никакой информации.
«Мы до сих пор точно не знаем, когда получим тело», — сказал он. Он описал своего сына и невестку как «все, что у него осталось» после того, как его жена умерла от рака шесть лет назад. Харшит переехал в Лондон два года назад, но каждый день звонил отцу по видеосвязи.
«Еще вчера, когда я сидел у здания для вскрытия, я чувствовал исходящий изнутри запах обугленных тел, — сказал Патель. — Трудно смириться с тем, что мой сын тоже лежит там. Я просто хочу поскорее вернуть их домой. Чем дольше они там остаются, тем больше портятся. Мне просто невыносима эта мысль».
Раджниш Патель, старший врач больницы, подтвердил, что более чем через 72 часа после крушения было проведено всего 11 сравнений ДНК для идентификации погибших, и останки только трех человек были возвращены их семьям.
Власти подчеркнули, что идентификация людей, чьи тела, возможно, сильно обуглились или оказались расчленены в результате авиакатастрофы, является сложной задачей, что замедляет процесс возвращения жертв их семьям. Чиновники предупредили семьи, что они могут получить останки своих родственников в «аптечке», а не в гробу, поскольку многие из них находятся в таком расчлененном состоянии. «Мы имеем дело по меньшей мере с 250 образцами, и для каждого совпадения мы должны провести перекрестную проверку по всему этому фонду. Это процесс исключения, и он, естественно, требует времени», — сказал один из чиновников, выступая в больнице, подчеркнув, что команда больницы работала всю ночь, чтобы точно сопоставить ДНК с телами погибших.
Те, кто ожидал прибытия останков многочисленных членов семьи, погибших в авиакатастрофе, опасались, что передача останков может занять еще несколько дней.
Семья Сайеда, включая Джаведа Али Сайеда, его жену Мариам и их двоих детей, пятилетнего Зайна и четырехлетнюю Амани, граждан Великобритании, которые жили в Лондоне и были в Мумбаи в гостях у семьи, были среди погибших. Обезумевшие от горя тетя и дядя Джаведа прилетели из Мумбаи, чтобы забрать тела, но сказали, что у них «нет информации из больницы».
Семья Мариам родом из Пакистана, и до сих пор им не разрешали приехать в Индию, чтобы предоставить образец ДНК для ее идентификации. Они также хотели, чтобы тела ее и детей были доставлены обратно в Великобританию, когда их наконец передадут властям. «Но мы обеспокоены, так как нам сказали, что тела уже сильно истлели. Если потребуется еще больше дней, чтобы доставить их в Лондон, что с ними будет? Как мы можем попрощаться с ними в таком состоянии?» — сказал дядя Джаведа Рафик Ахмад.
Единственный выживший пассажир, Вишваш Кумар Рамеш, чье спасение от смерти было широко описано экспертами как «чудо», оставался в больнице Ахмадабада под наблюдением, но, как сообщалось, шел на поправку. Доктор Гамети из Гражданской больницы Ахмадабада сказал, что Рамеш «чувствует себя очень хорошо и в ближайшее время будет готов к выписке».