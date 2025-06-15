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Электробус столкнулся с легковушкой на проспекте Гагарина

В результате ДТП пострадала пассажирка электробуса.

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Источник: УГИБДД по Нижегородской области

Пассажирка электробуса получила травму в ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

По информации ведомства, авария произошла 14 июня около 11:10. Автомобиль Mitsubishi при повороте направо не занял крайнее положение на проезжей части. В результате легковушка столкнулась с электробусом.

В аварии пострадала 72-летняя пассажирка, с травмами ее доставили в больницу.

Напомним, ранее стало известно, что четыре нижегородца пострадали при наезде автомобиля на столб в Дзержинск.