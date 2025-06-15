Электробус столкнулся с легковушкой на проспекте Гагарина

Пассажирка электробуса получила травму в ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
По информации ведомства, авария произошла 14 июня около 11:10. Автомобиль Mitsubishi при повороте направо не занял крайнее положение на проезжей части. В результате легковушка столкнулась с электробусом.
В аварии пострадала 72-летняя пассажирка, с травмами ее доставили в больницу.
Напомним, ранее стало известно, что четыре нижегородца пострадали при наезде автомобиля на столб в Дзержинск.