Небо закрыто: Атаки БПЛА парализовали работу трёх российских аэропортов

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах: Ижевск (код ИКАО: USII); ?Казань (UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)», — пишет представитель службы.
Воздушные гавани в настоящее время не принимают и не отправляют самолёты, а экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Белгородской и Орловской областями. А утром силы ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Крыма.