Двухлетний ребенок устроил пожар в Дзержинске

Во время тихого часа в одной из комнат отдыхали две женщины и пятилетний ребёнок, в другой — мать с двумя детьми: двухлетним и четырёхмесячным. В какой-то момент она почувствовав запах гари, проснулась и увидела пламя в кроватке старшего ребенка. Она успела схватить младшую дочь и выбежать из комнаты.