Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам более 3 млн рублей

29-летней уфимке позвонил незнакомец, который представился сотрудником налоговой службы и сообщил, что ей грозят проблемы из-за ошибки в предоставленных документах. Собеседник предложил помочь в решении проблемы и попросил назвать смс-код для подтверждения внесения правок. После этого доступ к личным данным потерпевшей оказался под контролем мошенников.
Девушке позвонили лжесотрудники Госуслуг и банка, убедили, что ее средства в опасности, и посоветовали перевести их на «безопасный счет». Потерпевшая перевела аферистам около 1,5 млн рублей, из которых 950 тысяч рублей были взяты в кредит.
Когда аферисты попросили доступ к банковскому приложению ее сестры, заявительница заподозрила неладное и обратилась в полицию.
22-летнему уфимцу позвонили якобы из деканата вуза, где он обучался. Незнакомец сообщил, что студент не предоставил вовремя портфолио, и попросил перейти на сайт, чтобы оставить личные данные. Молодой человек выполнил просьбу. Через некоторое время в одном из мессенджеров его сообщили о взломе его аккаунта на Госуслугах. По рекомендации «службы поддержки Госуслуг» потерпевший оформил кредит на сумму более 500 тысяч рублей и перевел средства на «защищенную карту». При внесении остатка суммы уфимец засомневался и решил проверить информацию в интернете.
— Поиск указанного мошенниками счета показал, что его не существует, а схема — классический развод, — отметили в МВД.