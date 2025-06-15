Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам более 3 млн рублей

22-летнему уфимцу позвонили якобы из деканата вуза, где он обучался. Незнакомец сообщил, что студент не предоставил вовремя портфолио, и попросил перейти на сайт, чтобы оставить личные данные. Молодой человек выполнил просьбу. Через некоторое время в одном из мессенджеров его сообщили о взломе его аккаунта на Госуслугах. По рекомендации «службы поддержки Госуслуг» потерпевший оформил кредит на сумму более 500 тысяч рублей и перевел средства на «защищенную карту». При внесении остатка суммы уфимец засомневался и решил проверить информацию в интернете.