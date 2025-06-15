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Пожар в Дубовском районе оставил семью без дома и хозпостройки

Возгорание произошло 13 июня в селе Садки.

Как создавалась новая Россия

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, информация о пожаре поступила диспетчеру в 15.10. Пожарные подразделения ОП ПЧ-69 оперативно прибыли на вызов. Как оказалось, в селе горели жилой кирпичный дом, хозпостройка и сухая растительность. Огонь распространился по общей площади 254 кв. м.

Уже в 16.27 спецслужба справилась с огнем. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, погибших и пострадавших при пожаре не было. Называют и предполагаемую причину возгорания — неосторожное обращение с огнем.