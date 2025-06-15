Пожар в Дубовском районе оставил семью без дома и хозпостройки

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, информация о пожаре поступила диспетчеру в 15.10. Пожарные подразделения ОП ПЧ-69 оперативно прибыли на вызов. Как оказалось, в селе горели жилой кирпичный дом, хозпостройка и сухая растительность. Огонь распространился по общей площади 254 кв. м.