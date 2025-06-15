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В Красноярском крае за один день утонули два подростка

За день два подростка утонули в Иланском и Богучанском районе Красноярского края. Трагедия произошла 14 июня, сообщило Главное следственное управление (ГСУ) СК России по региону.

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Источник: Reuters

Уточняется, что первый инцидент произошел недалеко от деревни Ловать в Иланском районе, где в озере утонул 15-летний подросток. По информации ведомства, компания детей пришла на водоем без сопровождения взрослых.

«Несовершеннолетние решили заплыть на глубину, самый старший из компании — 15-летний подросток поплыл за ними, но утонул, так как не умел плавать. Сегодня утром тело погибшего ребенка обнаружено спасателями», — сообщило ГСУ СК в Telegram-канале.

В этот же день произошел еще один инцидент: в Богучанском районе на реке Чуна утонул мальчик. Трое подростков плавали на самодельном плоту, но из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра на реке поднялись волны, в результате чего детям пришлось спрыгнуть с плота.

«Двое из них сумели доплыть до берега, а 13-летний мальчик скрылся под водой. Подростки находились на водоеме без присмотра взрослых», — дополнило ведомство.

Отмечается, что следственные органы осматривают место происшествия и ведут поисковые мероприятия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

24 мая сообщалось, что семилетняя девочка утонула в реке Тугузтемир в Башкортостане. В результате погибшего ребенка обнаружили в 100 м ниже по течению.