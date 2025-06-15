В Красноярском крае за один день утонули два подростка

В этот же день произошел еще один инцидент: в Богучанском районе на реке Чуна утонул мальчик. Трое подростков плавали на самодельном плоту, но из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра на реке поднялись волны, в результате чего детям пришлось спрыгнуть с плота.