Список аэропортов, ограничивших полеты, пополнился

Ряд аэропортов также ограничили перелеты днем 15 июня.
В трех аэропортах Приволжского федерального округа — Ижевске, Казани и Нижнекамске введены временные ограничения на перелеты. Об этом рассказали в Росавиации.
«Ижевск (код ИКАО: USII); Казань (UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале.
Решение об ограничениях было принято для обеспечения максимального уровня безопасности в условиях текущей ситуации, уточнили в Росавиации. О сроках снятия ограничений пока не сообщается.
Ранее аналогичные временные ограничения на прием и отправку рейсов были введены в аэропортах Тамбова и Саратова. Также аэропорты Самары и Ульяновска сообщали об ограничениях.