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Список аэропортов, ограничивших полеты, пополнился

В трех аэропортах Приволжского федерального округа — Ижевске, Казани и Нижнекамске введены временные ограничения на перелеты. Об этом рассказали в Росавиации.

Как создавалась новая Россия

Ряд аэропортов также ограничили перелеты днем 15 июня.

В трех аэропортах Приволжского федерального округа — Ижевске, Казани и Нижнекамске введены временные ограничения на перелеты. Об этом рассказали в Росавиации.

«Ижевск (код ИКАО: USII); Казань (UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале.

Решение об ограничениях было принято для обеспечения максимального уровня безопасности в условиях текущей ситуации, уточнили в Росавиации. О сроках снятия ограничений пока не сообщается.

Ранее аналогичные временные ограничения на прием и отправку рейсов были введены в аэропортах Тамбова и Саратова. Также аэропорты Самары и Ульяновска сообщали об ограничениях.