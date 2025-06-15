«Поезда здоровья» посетят еще семь районов Башкирии

С 16 июня в рамках программы «Здоровая республика — здоровый регион» продолжится диагностическая акция. Передвижные медицинские комплексы посетят 18 сельских населенных пунктов в различных районах. Об этом сообщает региональный Минздрав.
В составе мобильных бригад будут работать гинекологи, хирурги, терапевты, неврологи и офтальмологи. Жители сел смогут бесплатно пройти обследование на передвижном флюорографе и маммографе.
Маршрут охватит населенные пункты Абзелиловского, Дуванского, Дюртюлинского, Буздякского, Стерлитамакского, Кушнаренковского и Архангельского районов. В каждом селе медицинский десант будет работать от одного до нескольких дней.
Обследование проводится без предварительной записи, в порядке живой очереди. Для получения медицинской помощи необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Акция продлится с 16 по 24 июня, что позволит охватить диагностикой максимальное количество жителей отдалённых сельских территорий республики.
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