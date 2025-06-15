Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Поезда здоровья» посетят еще семь районов Башкирии

Минздрав Башкирии обнародовал график «поездов здоровья» с 16 июня.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

С 16 июня в рамках программы «Здоровая республика — здоровый регион» продолжится диагностическая акция. Передвижные медицинские комплексы посетят 18 сельских населенных пунктов в различных районах. Об этом сообщает региональный Минздрав.

В составе мобильных бригад будут работать гинекологи, хирурги, терапевты, неврологи и офтальмологи. Жители сел смогут бесплатно пройти обследование на передвижном флюорографе и маммографе.

Маршрут охватит населенные пункты Абзелиловского, Дуванского, Дюртюлинского, Буздякского, Стерлитамакского, Кушнаренковского и Архангельского районов. В каждом селе медицинский десант будет работать от одного до нескольких дней.

Обследование проводится без предварительной записи, в порядке живой очереди. Для получения медицинской помощи необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Акция продлится с 16 по 24 июня, что позволит охватить диагностикой максимальное количество жителей отдалённых сельских территорий республики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.