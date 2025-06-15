Неизвестный выстрелил из пневматики в спину прохожего в Петербурге

Расследование показало, что в пострадавшего выстрелил из пневматического оружия неизвестный злоумышленник, который скрылся с места преступления. Пострадавший мужчина прошел обследование и лечение, после чего врачи отпустили его домой в стабильном состоянии.
В рамках разбирательства просмотрены записи камер видеонаблюдения поблизости, однако местность вокруг предполагаемого места происшествия оказалась вне зоны охвата видеокамер. Продолжаются мероприятия по выявлению возможных свидетелей и иных доказательств.