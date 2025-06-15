Неизвестный выстрелил из пневматики в спину прохожего в Петербурге

В одну из больниц Северной столицы обратился молодой человек с раной в правой части грудной клетки. Пациент рассказал врачам, что три дня назад вечером получил удар сзади в область груди на улице Крыленко. Об этом сообщает «МК в Питере» в правоохранительных органах.