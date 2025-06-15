Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестный выстрелил из пневматики в спину прохожего в Петербурге

В одну из больниц Северной столицы обратился молодой человек с раной в правой части грудной клетки. Пациент рассказал врачам, что три дня назад вечером получил удар сзади в область груди на улице Крыленко. Об этом сообщает «МК в Питере» в правоохранительных органах.

Как создавалась новая Россия
Источник: РИА "Новости"

Расследование показало, что в пострадавшего выстрелил из пневматического оружия неизвестный злоумышленник, который скрылся с места преступления. Пострадавший мужчина прошел обследование и лечение, после чего врачи отпустили его домой в стабильном состоянии.

В рамках разбирательства просмотрены записи камер видеонаблюдения поблизости, однако местность вокруг предполагаемого места происшествия оказалась вне зоны охвата видеокамер. Продолжаются мероприятия по выявлению возможных свидетелей и иных доказательств.