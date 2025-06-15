Свердловчан предупредили о новой схеме мошенничества

Как сообщили в пресс-службе Банка России, жертва злоумышленников может даже не осознавать, что сам может стать соучастником преступления.
Речь идет о махинациях, которые связаны с незаконными интернет-площадками, например нелегальными криптообменниками или онлайн-казино.
— Например, если гражданин пытается в Интернете купить криптовалюту в нелегальном криптообменнике, организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности. Такая деятельность часто финансируется именно криптовалютой, — объясняют в Банке России.
Криптообменник предлагает покупателю перевести средства напрямую на карту продавца. В итоге, жертва, покупающая криптовалюту, рискует стать участником финансирования преступления.
Аналогично схема работает и с онлайн-казино. Когда игрок переводит деньги себе на карту, то уверен, что это средства из казино. На самом же деле, номер карты передается покупателям наркотиков — деньги переводят уже они.
В Банке России также напомнили, что взаимодействие с нелегальными организациями — всегда большой риск.