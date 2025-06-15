Свердловчан предупредили о новой схеме мошенничества

— Например, если гражданин пытается в Интернете купить криптовалюту в нелегальном криптообменнике, организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности. Такая деятельность часто финансируется именно криптовалютой, — объясняют в Банке России.