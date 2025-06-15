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Свердловчан предупредили о новой схеме мошенничества

Уральцев предупредили об очередной схеме мошенничества.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в пресс-службе Банка России, жертва злоумышленников может даже не осознавать, что сам может стать соучастником преступления.

Речь идет о махинациях, которые связаны с незаконными интернет-площадками, например нелегальными криптообменниками или онлайн-казино.

— Например, если гражданин пытается в Интернете купить криптовалюту в нелегальном криптообменнике, организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности. Такая деятельность часто финансируется именно криптовалютой, — объясняют в Банке России.

Криптообменник предлагает покупателю перевести средства напрямую на карту продавца. В итоге, жертва, покупающая криптовалюту, рискует стать участником финансирования преступления.

Аналогично схема работает и с онлайн-казино. Когда игрок переводит деньги себе на карту, то уверен, что это средства из казино. На самом же деле, номер карты передается покупателям наркотиков — деньги переводят уже они.

В Банке России также напомнили, что взаимодействие с нелегальными организациями — всегда большой риск.