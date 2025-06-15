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В Самаре из-за ремонта водопровода без холодной воды останутся 7 улиц 15 июня

В Самаре 15 июня коммунальщики вновь проводят работы на водоводах города.

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В Самаре 15 июня коммунальщики вновь проводят работы на водоводах города. Из-за этого отключат холодную воду.

По сообщениям ресурсников, они будут проводить ремонтные работы сразу в нескольких районах областной столицы. В связи с этим жителей просят запастись водой.

Адреса, по которым планируется отключение:

Ресурсники также подчеркивают, что адреса отключений могут меняться в течение дня.

Ранее мы писали, что в Самаре были пущены 65 дополнительных спецмашин для полива растений в аномальную жару.

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