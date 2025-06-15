В Самаре из-за ремонта водопровода без холодной воды останутся 7 улиц 15 июня

В Самаре 15 июня коммунальщики вновь проводят работы на водоводах города. Из-за этого отключат холодную воду.
По сообщениям ресурсников, они будут проводить ремонтные работы сразу в нескольких районах областной столицы. В связи с этим жителей просят запастись водой.
Адреса, по которым планируется отключение:
Ресурсники также подчеркивают, что адреса отключений могут меняться в течение дня.
Ранее мы писали, что в Самаре были пущены 65 дополнительных спецмашин для полива растений в аномальную жару.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. А также читайте наши материалы на Дзене.