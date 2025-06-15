Охотились без разрешения: жители Кыштыма заплатили почти 2 млн рублей за незаконный отстрел лосей

Каслинский городской суд рассмотрит дело о незаконном отстреле лосей в охотничьих угодьях под Кыштымом. В этом обвиняют трех местных жителей, которые попались с поличным еще зимой.
— По версии следствия, обвиняемые в период с декабря 2024 по январь 2025 года, не имея специального разрешения на охоту, произвели отстрел 5 особей дикого животного лося, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
По данным ведомства, своими действиями мужчины причинили ущерб государству в размере 400 тысяч рублей. Так как охота привела к сокращению численности популяции, с учетом кратности с них взыскали 1 миллион 840 тысяч рублей.