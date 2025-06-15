В Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайке

По данным органов, ДТП произошло сегодня, примерно в 4:30 утра, в районе села Кондратьево. Несовершеннолетний двигался на мотоцикле без средств защиты. Кроме того, он превысил допустимый скоростной режим на трассе «Таврида — Джанкой — Красноперекопск», в результате чего не справился с управлением и влетел в препятствие.