В Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайке

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня — РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма подросток 2007 года рождения на питбайке врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По данным органов, ДТП произошло сегодня, примерно в 4:30 утра, в районе села Кондратьево. Несовершеннолетний двигался на мотоцикле без средств защиты. Кроме того, он превысил допустимый скоростной режим на трассе «Таврида — Джанкой — Красноперекопск», в результате чего не справился с управлением и влетел в препятствие.
«В результате ДТП несовершеннолетний водитель с множественными повреждениями доставлен в учреждение здравоохранения», — уточнили в прокуратуре.
Сотрудники ведомства совместно с госавтоинспекцией проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
В ГАИ напоминают, что скутер, мопед, мотоцикл, квадроцикл относятся к источникам повышенной опасности для окружающих, а питбайк — спортивный инвентарь, применение которого разрешено только в специально предназначенных местах. Родителям рекомендуют не допускать несовершеннолетних до управления этих транспортных средств.
Ранее сообщалось, что в Советском районе погиб водитель питбайка. На автодороге «Шахтино — Кировское — Софиевка» в селе Ильичево 37-летний водитель мотоцикла Kews не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дерево.