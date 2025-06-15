В Башкирии дважды горела сухая трава

На территории Башкирии за последние 24 часа было зарегистрировано два пожара: загорелась сухая трава. Как сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, пожары возникли в Давлекановском и Учалинском районах, но оперативно были локализованы и ликвидированы.