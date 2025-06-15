В Башкирии дважды горела сухая трава

На территории Башкирии за последние 24 часа было зарегистрировано два пожара: загорелась сухая трава. Как сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, пожары возникли в Давлекановском и Учалинском районах, но оперативно были локализованы и ликвидированы.
Всего с января текущего года на территории региона уже произошло 11 лесных пожаров, охвативших более 26 гектаров леса. Помимо этого, зафиксировано 282 случая возгорания сухой травы, при которых общая площадь повреждений составила около 1200 гектаров.
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