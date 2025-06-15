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За выходные в Красноярском крае утонуло пять человек

Четверо суток отдыха на водоемах края завершились грустной статистикой: пять человек потеряли жизнь, двое из них — подростки.

Как создавалась новая Россия

Четверо суток отдыха на водоемах края завершились грустной статистикой: пять человек потеряли жизнь, двое из них — подростки.

Спасательные службы и местные жители предпринимают меры по установлению подробностей трагедий.

Рядом с островом Татышев на реке Енисей начались поиски пропавшего мужчины, предположительной причиной исчезновения называют утопление.

На том же Енисее, но уже у торгового центра «Красноярье», перевернулась лодка с пятью пассажирами, среди которых двое детей. К счастью, очевидцы оказали необходимую помощь, и все пассажиры добрались до берега самостоятельно.

Трагедия произошла и на реке Чуна близ поселка Такучет в Богучанском районе. Купавшийся в неподготовленном месте 13-летний подросток утонул. Поиски мальчика продолжаются.

Еще один случай произошел на озере в деревне Ловать Иланского округа. 15-летний мальчик, отдыхавший на воде, утонул. Его тело было извлечено спасателями и передано полиции.

Таймырский район пополнился печальной новостью: двое мужчин плавали на лодке по озеру Пясино. Позднее их тела были найдены в воде. Причины гибели выясняют сотрудники спасательных служб.

Трагедии последних дней заставляют вспомнить о необходимости соблюдения мер безопасности на водоемах и правильного выбора мест для купания.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае за сутки произошло 15 пожаров. Среди возгораний две бани и надворные постройки.