Житель ЗКО отдал мошенникам 200 млн, а спустя три года — еще 90 миллионов

«В первый раз жителя района Байтерек обманули в 2022 году и он перевел мошенникам 200 миллионов тенге. В 2025 году мужчина повторно стал жертвой и отдал аферистам более 90 миллионов тенге. И такие факты не единичны», — рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности ДП ЗКО Артур Мусагалиев.