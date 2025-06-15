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Житель ЗКО отдал мошенникам 200 млн, а спустя три года — еще 90 миллионов

Мошенникам удалось дважды обмануть жителя Западно-Казахстанской области на крупные суммы денег. По словам полиции, такая ситуация не редкость, сообщает Zakon.kz.

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Источник: Zakon.kz

По информации портала «Мой Город», мужчина сначала отдал аферистам 200 млн тенге, а спустя три года еще 90 млн. Причем мошенники были разными.

«В первый раз жителя района Байтерек обманули в 2022 году и он перевел мошенникам 200 миллионов тенге. В 2025 году мужчина повторно стал жертвой и отдал аферистам более 90 миллионов тенге. И такие факты не единичны», — рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности ДП ЗКО Артур Мусагалиев.

Ранее стало известно, что в Алматы сотни студентов стали жертвами мошенников. Они мечтали учиться в Гарварде и Оксфорде, заплатили по 1,5 млн тенге, но фирмы закрыли офисы и опечатали двери.