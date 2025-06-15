В Самарской области семья на пикнике устроила пожар в лесу 13 июня

В Красноярском лесничестве произошел пожар. Подробности рассказали в региональном минприроды.
Как стало известно, пламя охватило некоторую территорию под соснами во время нахождения там семьи, которая, по всей видимости, устроила там пикник.
Спасатели смогли обнаружить возгорание благодаря видеомониторингу.
Так как глава семьи вел себя неадекватно, на место пришлось выехать не только огнеборцам, но и сотрудникам полиции.
В итоге воспламенение устранили. Мужчине-нарушителю грозит штраф в 50 тысяч рублей.
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