В Красноярском крае четырёхлетний ребёнок погиб после падения из окна

По предварительным данным, днём 15 июня ребёнок находился в квартире вместе с матерью. Когда женщина вышла на кухню, девочка забралась на подоконник и, опершись на москитную сетку, сорвалась в открытое окно. Сетка не выдержала веса, и падение оказалось смертельным.