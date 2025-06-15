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В Красноярском крае четырёхлетний ребёнок погиб после падения из окна

В Ачинске выясняют обстоятельства гибели ребёнка после падения с высоты.

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Источник: Следственный комитет РФ

Четырёхлетняя девочка погибла, упав из окна пятого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным, днём 15 июня ребёнок находился в квартире вместе с матерью. Когда женщина вышла на кухню, девочка забралась на подоконник и, опершись на москитную сетку, сорвалась в открытое окно. Сетка не выдержала веса, и падение оказалось смертельным.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Семья ранее не состояла на профилактическом учёте и характеризуется удовлетворительно.

Следователи продолжают работу на месте, опрашивают очевидцев, назначены судебно-медицинские и иные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям взрослых.