В Красноярском крае четырёхлетний ребёнок погиб после падения из окна

Четырёхлетняя девочка погибла, упав из окна пятого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По предварительным данным, днём 15 июня ребёнок находился в квартире вместе с матерью. Когда женщина вышла на кухню, девочка забралась на подоконник и, опершись на москитную сетку, сорвалась в открытое окно. Сетка не выдержала веса, и падение оказалось смертельным.
По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Семья ранее не состояла на профилактическом учёте и характеризуется удовлетворительно.
Следователи продолжают работу на месте, опрашивают очевидцев, назначены судебно-медицинские и иные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям взрослых.