СК проводит проверку из-за гибели детей в воде в Красноярском крае

Компания подростков решила прокатиться на самодельном плоту. Когда поднялся сильный ветер, и река покрылась большими волнами, дети бросились в воду. Двое из них сумели доплыть до берега, третий, тринадцатилетний мальчик, ушел под воду и исчез. Ребята оказались на водоеме без родителей, что усугубило ситуацию. В настоящее время следственные органы проводят осмотр места происшествия и организовывают поиски.