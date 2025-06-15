СК проводит проверку из-за гибели детей в воде в Красноярском крае

Два трагических случая с подростками произошли в Красноярском крае 14 июня 2025 года. Оба инцидента связаны с отсутствием надзора со стороны взрослых и нарушениями правил безопасности на воде.
Первая трагедия произошла в Иланском районе, где группа подростков отправилась купаться на озеро без сопровождения взрослых. Самый старший из компании, 15-летний юноша, пытаясь помочь младшим, отправился вслед за ними на глубину, однако не смог выплыть назад из-за неумения плавать. На следующее утро тело подростка было обнаружено спасателями.
В тот же день похожая ситуация сложилась в Богучанском районе, на реке Чуна, вблизи деревни Такучет.
Компания подростков решила прокатиться на самодельном плоту. Когда поднялся сильный ветер, и река покрылась большими волнами, дети бросились в воду. Двое из них сумели доплыть до берега, третий, тринадцатилетний мальчик, ушел под воду и исчез. Ребята оказались на водоеме без родителей, что усугубило ситуацию. В настоящее время следственные органы проводят осмотр места происшествия и организовывают поиски.
Следственный комитет Красноярского края настоятельно напоминает взрослым о необходимости усиления контроля за детьми, пребывающими вблизи рек, и призывает не оставлять несовершеннолетних без присмотра.
Как ранее писал «МК в Красноярске», за выходные в Красноярском крае утонуло пять человек. В Таймырском районе двое мужчин плавали на лодке по озеру Пясино. Позднее их тела были найдены в воде.