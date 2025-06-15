В Калининграде пенсионерку отправят под суд за кражу сумки с деньгами

64-летняя жительница Калининграда предстанет перед судом за кражу дамской сумки в одном из торговых центров на улице Театральной. Об этом сообщили в УМВД по Калининграду.
Инцидент произошел в апреле 2024 года. Местная жительница забыла свою сумку на лавочке, а когда вернулась — ее уже не было. Внутри находились 12 тысяч рублей, документы и ключи от автомобиля. Общий ущерб составил более 81 тысячи рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. По данным следствия, женщина увидела сумку и забрала себе деньги, а саму вещь позже выбросила.
Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Пенсионерке предъявлено обвинение по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — до 2 лет лишения свободы.
В полиции напомнили, что согласно статье 227 Гражданского кодекса РФ, найденное имущество должно быть возвращено владельцу или передано в полицию.
Ранее мы писали, что полицейские в Калининграде раскрыли кражу 7 тысяч из кассы цветочного магазина.