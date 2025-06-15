В Калининграде пенсионерку отправят под суд за кражу сумки с деньгами

Инцидент произошел в апреле 2024 года. Местная жительница забыла свою сумку на лавочке, а когда вернулась — ее уже не было. Внутри находились 12 тысяч рублей, документы и ключи от автомобиля. Общий ущерб составил более 81 тысячи рублей.