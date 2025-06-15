Тело 11-летней девочки, утонувшей с братом, достали из воды в Пермском крае

Речь идёт о детях, которые погибли в Кунгуре во время купания без присмотра взрослых. По словам очевидцев, мальчик с девочкой плескались у берега, но волной, образовавшейся во время прохождения по водоёму катера, их отнесло на середину реки. Дети стали уходить под воду, а после их накрыло новой волной. 14 июня спасатели нашли мальчика, но реанимировать его не удалось. Поиски девочки продолжались до вечера, но их приостановили до утра.