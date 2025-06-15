Тело 11-летней девочки, утонувшей с братом, достали из воды в Пермском крае

Тело 11-летней девочки, утонувшей с 8-летним братом в Сылве 14 июня, достали из воды в Пермском крае, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Речь идёт о детях, которые погибли в Кунгуре во время купания без присмотра взрослых. По словам очевидцев, мальчик с девочкой плескались у берега, но волной, образовавшейся во время прохождения по водоёму катера, их отнесло на середину реки. Дети стали уходить под воду, а после их накрыло новой волной. 14 июня спасатели нашли мальчика, но реанимировать его не удалось. Поиски девочки продолжались до вечера, но их приостановили до утра.
Днём 15 июня СКР по Пермскому краю сообщил, что поиск завершён.
«Тело 11-летней девочки обнаружено в реке Сылва. По предварительным данным, ребенок скончался в результате утопления», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
Напомним, следователи проводят проверку по факту случившегося. Они устанавливают все обстоятельства трагедии.
Подробнее о том, как погибли дети, игравшие у воды, сайт perm.aif.ru рассказывает в материале.