В Ачинске 4-летняя девочка выпала из окна 5 этажа и погибла

Предварительно установлено, что девочка находилась в квартире с мамой, которая ненадолго вышла на кухню. Малышка осталась в комнате одна, подошла к открытому окну и выпала из него, зацепившись за москитную сетку, которая не выдержала нагрузки и лопнула.