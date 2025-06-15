В Ачинске 4-летняя девочка выпала из окна 5 этажа и погибла

Сегодня, 15 июня, около половины первого дня в следственные органы поступила информация о падении 4-летней девочки из окна пятого этажа многоквартирного дома в городе Ачинске.
Получив тяжелые травмы, ребенок скончался на месте происшествия.
Следователи ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело.
Предварительно установлено, что девочка находилась в квартире с мамой, которая ненадолго вышла на кухню. Малышка осталась в комнате одна, подошла к открытому окну и выпала из него, зацепившись за москитную сетку, которая не выдержала нагрузки и лопнула.
Семья не числится на специальном профилактическом учете, характеризуется положительно. Следователи проводят осмотры места происшествия, собирают показания свидетелей и устанавливают обстоятельства трагедии. Проводятся допросы, экспертизы и другие процессуальные действия, направленные на объективное исследование причин и условий, приведших к гибели ребенка.
Как ранее писал «МК в Красноярске», СК проводит проверку из-за гибели детей в воде в Красноярском крае. Оба инцидента связаны с отсутствием надзора со стороны взрослых и нарушениями правил безопасности на воде.