Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшую школьницу ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ищут пропавшую 14-летнюю Викторию Ш.

Как создавалась новая Россия
Источник: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге ищут пропавшую 14-летнюю Викторию Ш. Ее местоположение неизвестно с 8 июня.

Поиском занимаются сотрудники отдела полиции № 12 УМВД России по Екатеринбургу и волонтеры отряда «Прорыв».

Виктория ростом 168 сантиметров, у нее темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. В момент пропажи была одета в розовую кофту с узорами «сердечки», темно-розовые широкие джинсы, на голове — кепка с надписью «Не ходи за мной, я тоже заблудился». С собой у нее была сумка розового цвета и зеленый рюкзак.

Сообщить о местонахождении Виктории можно по телефонам:8 (343)356−42−12 (отдел полиции № 12), 8−9000−44−02−20 (поисковый отряд «Прорыв») или 112.

Ранее сообщалось, что 12-летних пропавших девочек нашли в Екатеринбурге.