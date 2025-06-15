Пропавшую школьницу ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ищут пропавшую 14-летнюю Викторию Ш. Ее местоположение неизвестно с 8 июня.
Поиском занимаются сотрудники отдела полиции № 12 УМВД России по Екатеринбургу и волонтеры отряда «Прорыв».
Виктория ростом 168 сантиметров, у нее темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. В момент пропажи была одета в розовую кофту с узорами «сердечки», темно-розовые широкие джинсы, на голове — кепка с надписью «Не ходи за мной, я тоже заблудился». С собой у нее была сумка розового цвета и зеленый рюкзак.
Сообщить о местонахождении Виктории можно по телефонам:8 (343)356−42−12 (отдел полиции № 12), 8−9000−44−02−20 (поисковый отряд «Прорыв») или 112.
Ранее сообщалось, что 12-летних пропавших девочек нашли в Екатеринбурге.