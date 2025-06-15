Пропавшую школьницу ищут в Екатеринбурге

Виктория ростом 168 сантиметров, у нее темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. В момент пропажи была одета в розовую кофту с узорами «сердечки», темно-розовые широкие джинсы, на голове — кепка с надписью «Не ходи за мной, я тоже заблудился». С собой у нее была сумка розового цвета и зеленый рюкзак.