Человек-паук покорил 600-метровую высоту на Айгирских скалах в Башкирии

Над живописными Айгирскими скалами в Башкирии был замечен смельчак, облаченный в костюм известного супергероя Человека-паука. Рискованный трюк совершил Сергей Шилов, известный экстремал. Он прошел по натянутому канату над глубокой пропастью на впечатляющей высоте — более 600 метров над уровнем моря, что сравнимо с 200-этажным небоскребом.
Сергей Шилов профессионально занимается слэклайном. Для него это не первое достижение на Айгире: ранее он уже демонстрировал свое мастерство, преодолев 70-метровый участок между скалами.
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