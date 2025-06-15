Человек-паук покорил 600-метровую высоту на Айгирских скалах в Башкирии

Над живописными Айгирскими скалами в Башкирии был замечен смельчак, облаченный в костюм известного супергероя Человека-паука. Рискованный трюк совершил Сергей Шилов, известный экстремал. Он прошел по натянутому канату над глубокой пропастью на впечатляющей высоте — более 600 метров над уровнем моря, что сравнимо с 200-этажным небоскребом.