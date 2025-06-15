Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Человек-паук покорил 600-метровую высоту на Айгирских скалах в Башкирии

В Башкирии на Айгирских скалах заметили «Человека-паука».

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Над живописными Айгирскими скалами в Башкирии был замечен смельчак, облаченный в костюм известного супергероя Человека-паука. Рискованный трюк совершил Сергей Шилов, известный экстремал. Он прошел по натянутому канату над глубокой пропастью на впечатляющей высоте — более 600 метров над уровнем моря, что сравнимо с 200-этажным небоскребом.

Сергей Шилов профессионально занимается слэклайном. Для него это не первое достижение на Айгире: ранее он уже демонстрировал свое мастерство, преодолев 70-метровый участок между скалами.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.