Двое детей погибли в Пермском крае во время купания на Сылве

Согласно предварительным данными СУ СК России по Пермскому краю, мальчик 8 лет и 11-летняя девочка днем 14 июня купались в Сылве на территории Кунгурского округа. Они находились у воды без взрослых. Мальчика обнаружили спасатели, но бригаде скорой помощи реанимировать ребенка не удалось. Тело девочки оставалось не найденным. Только сегодня в районе обеда в телеграм-канале СУ СКР по Пермскому краю появилось краткое сообщение, что тело обнаружено. Предварительные причины гибели детей — утопление. Процессуальная проверка и другие следственные действия продолжаются. А родителям еще раз напоминают: дети не должны оставаться у воды без присмотра взрослых.