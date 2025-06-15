В лесу под Пружанами нашли мини-завод по производству алкоголя

В ходе рейда милиционеры выявили самодельную установку, на которой варили брагу — изъято более 9 тонн жидкости и 155 литров самогона.
Как сообщили в правоохранительных органах, производством занимался 45-летний местный житель. Он заявил, что делал алкоголь исключительно для личного потребления. Сейчас следователи выясняют, соответствует ли это действительности.
«Аппарат был демонтирован и изъят, полуфабрикаты уничтожены на месте», — отметили в РОВД. По результатам экспертизы самодельного алкоголя действия мужчины получат правовую оценку.
По белорусскому законодательству за самовольное изготовление крепкого алкоголя физическим лицом грозит штраф до пяти базовых величин с конфискацией продукции и оборудования. При повторном нарушении — до 30 базовых величин.