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В лесу под Пружанами нашли мини-завод по производству алкоголя

Сотрудники Пружанского РОВД обнаружили подпольное производство спиртного в лесу.

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Источник: МВД РБ

В ходе рейда милиционеры выявили самодельную установку, на которой варили брагу — изъято более 9 тонн жидкости и 155 литров самогона.

Как сообщили в правоохранительных органах, производством занимался 45-летний местный житель. Он заявил, что делал алкоголь исключительно для личного потребления. Сейчас следователи выясняют, соответствует ли это действительности.

«Аппарат был демонтирован и изъят, полуфабрикаты уничтожены на месте», — отметили в РОВД. По результатам экспертизы самодельного алкоголя действия мужчины получат правовую оценку.

По белорусскому законодательству за самовольное изготовление крепкого алкоголя физическим лицом грозит штраф до пяти базовых величин с конфискацией продукции и оборудования. При повторном нарушении — до 30 базовых величин.