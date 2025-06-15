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Внедорожник врезался в товарный поезд на юге Казахстана

С начала года на железнодорожных переездах произошло 23 ДТП.

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Источник: Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

АСТАНА, 15 июн — Sputnik. Внедорожник попал под товарный поезд — водитель сломал руку, сообщили в пресс-службе национальной железнодорожной компании «Казахстан темир жолы».

Авария произошла на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде перегона Жинишкесу — Шелек на участке Жетыген — Алтынколь, отметили в компании.

«Водитель легкового автомобиля марки Toyota Land Cruiser нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с грузовым поездом. Жертв нет. Водитель получил травму — перелом руки, ему оказана медицинская помощь», — добавили в компании.

Авария задержала поезд на 30 минут. Переезд оборудован всеми необходимыми предупреждающими знаками.

С начала года на железнодорожных переездах произошло 23 ДТП, основными причинами которых стали нарушения правил водителями автотранспорта.

Локомотивные бригады предотвратили 32 потенциальных ДТП на железнодорожных переездах, отметили в компании.