Внедорожник врезался в товарный поезд на юге Казахстана

АСТАНА, 15 июн — Sputnik. Внедорожник попал под товарный поезд — водитель сломал руку, сообщили в пресс-службе национальной железнодорожной компании «Казахстан темир жолы».
Авария произошла на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде перегона Жинишкесу — Шелек на участке Жетыген — Алтынколь, отметили в компании.
«Водитель легкового автомобиля марки Toyota Land Cruiser нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с грузовым поездом. Жертв нет. Водитель получил травму — перелом руки, ему оказана медицинская помощь», — добавили в компании.
Авария задержала поезд на 30 минут. Переезд оборудован всеми необходимыми предупреждающими знаками.
С начала года на железнодорожных переездах произошло 23 ДТП, основными причинами которых стали нарушения правил водителями автотранспорта.
Локомотивные бригады предотвратили 32 потенциальных ДТП на железнодорожных переездах, отметили в компании.