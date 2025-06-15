Пожар вспыхнул на Центральном рынке в Аксае

Под Ростовом, в районе аксайского рынка, вспыхнул пожар. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщают читатели, а в подтверждение прислали видео на полторы минуты.
На кадрах видно, как за постройками высоко полыхает пламя и валят клубы густого черного дыма. Также в ролике слышен звук сирен экстренных служб, которые подъехали на место.
— На улице дышать невозможно, все в дыму, — сообщают читатели.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.
— Сообщение о возгорании на Центральном рынке по улице Ленина, 16, поступило в 11:24. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, — уточнили в экстренном ведомстве. — В 12:08 горение было ликвидировано усилиями 31 сотрудника МЧС, было использовано восемь спецмашин.
В этом ЧП, по информации МЧС региона, к счастью, обошлось без пострадавших.
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