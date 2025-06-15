Пожар вспыхнул на Центральном рынке в Аксае

— Сообщение о возгорании на Центральном рынке по улице Ленина, 16, поступило в 11:24. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, — уточнили в экстренном ведомстве. — В 12:08 горение было ликвидировано усилиями 31 сотрудника МЧС, было использовано восемь спецмашин.