Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании ребенка на детской площадке Уфы

Поводом для обращения стали публикации в социальных сетях, где очевидцы сообщали о происшествии с участием девочки. Из-за обрушения качели у школьницы диагностирована серьезная травма спины. В публикациях уфимцы жаловались, что подобные инциденты случались и раньше, однако ответственные лица не предпринимали мер по ремонту или замене опасного оборудования.