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Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании ребенка на детской площадке Уфы

В Уфе ребенок получил травму позвоночника из-за сломанной качели.

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Источник: Комсомольская правда

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального ведомства Владимира Архангельского предоставить доклад о ходе проверки по факту получения травмы ребенком в одном из уфимских парков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом для обращения стали публикации в социальных сетях, где очевидцы сообщали о происшествии с участием девочки. Из-за обрушения качели у школьницы диагностирована серьезная травма спины. В публикациях уфимцы жаловались, что подобные инциденты случались и раньше, однако ответственные лица не предпринимали мер по ремонту или замене опасного оборудования.

— Контроль за исполнением поручения и ходом расследования осуществляется на уровне центрального аппарата СК РФ, — добавили в пресс-службе ведомства.

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