Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании ребенка на детской площадке Уфы

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального ведомства Владимира Архангельского предоставить доклад о ходе проверки по факту получения травмы ребенком в одном из уфимских парков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Поводом для обращения стали публикации в социальных сетях, где очевидцы сообщали о происшествии с участием девочки. Из-за обрушения качели у школьницы диагностирована серьезная травма спины. В публикациях уфимцы жаловались, что подобные инциденты случались и раньше, однако ответственные лица не предпринимали мер по ремонту или замене опасного оборудования.
— Контроль за исполнением поручения и ходом расследования осуществляется на уровне центрального аппарата СК РФ, — добавили в пресс-службе ведомства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.