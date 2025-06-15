В Башкирии спасли тонувшую девятилетнюю школьницу

Около деревни Акташево Гафурийского района Башкирии едва не утонула школьница. Девятилетняя девочка чуть не ушла на дно реки Зилим, сообщает МЧС республики.
По информации ведомства, на помощь ребенку пришли очевидцы произошедшего. По их словам, девочка уже успела наглотаться воды, ее пришлось реанимировать. Пришедшая в сознание школьница была доставлена в больницу.
Мама девочки рассказала, что ее дочери во время купания стало плохо.
— Возникло головокружение и она упала в воду, — говорит женщина.
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