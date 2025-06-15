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В Кировском районе Перми на пожаре погиб человек

Днем в субботу загорелся частный дом.

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Источник: ГУ МЧС по Пермскому краю

В субботу, 14 июня около половины двенадцатого дня в Кировском районе Перми загорелся частный дом. Пожарно-спасательные подразделения, приехавшие по вызову на улице Бахчевую, обнаружили, что горит жилой дом с надворными постройками. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 15 сотрудников МЧС.

Пожар был ликвидирован. Но, как выяснилось, в горящем доме погиб человек.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства пожара.

Всего 14 июня на территории Пермского края было ликвидировано 11 пожаров, из них пять — в Перми.