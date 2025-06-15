В Кировском районе Перми на пожаре погиб человек

В субботу, 14 июня около половины двенадцатого дня в Кировском районе Перми загорелся частный дом. Пожарно-спасательные подразделения, приехавшие по вызову на улице Бахчевую, обнаружили, что горит жилой дом с надворными постройками. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 15 сотрудников МЧС.