В аэропорту Казани на фоне угрозы атаки БПЛА задерживаются порядка 50 рейсов

Вылет рейса N4 705 из Казани в Махачкалу на данный момент задерживается на 5 часов 15 минут, рейс WZ 1068 в Екатеринбург — на 5 часов 10 минут, а рейс UJ 638 в Хургаду — на 6 часов 50 минут. Также задерживаются рейсы в Москву, Ташкент, Мурманск, Санкт-Петербург, Сочи, Ереван, Минеральные Воды и Анталью. Всего по данным табло, на вылет из столицы Татарстана задерживается как минимум 26 рейсов.