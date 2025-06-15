В Бекабаде микроавтобус столкнулся с локомотивом: обошлось без пострадавших

По информации Управления безопасности дорожного движения Ташкентской области, инцидент произошёл 14 июня около 16:40 на железнодорожном переезде по улице Буюк Ипак йули в городе Бекабад. Переезд не оборудован шлагбаумом, но на нём имеются железнодорожный светофор и соответствующие дорожные знаки.
Водитель микроавтобуса JAC M3, возможно, не заметил или проигнорировал красный сигнал светофора, рассчитывая успеть пересечь переезд до приближающегося поезда. Однако манёвр закончился столкновением с дизельным локомотивом, принадлежащим «Узметкомбинату».
К счастью, в результате аварии никто не пострадал — ограничилось только техническими повреждениями транспортных средств.
В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются. Сотрудники УБДД напоминают: несоблюдение правил на железнодорожных переездах может стоить жизни — будьте предельно осторожны на дорогах.