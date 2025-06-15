В Бекабаде микроавтобус столкнулся с локомотивом: обошлось без пострадавших

По информации Управления безопасности дорожного движения Ташкентской области, инцидент произошёл 14 июня около 16:40 на железнодорожном переезде по улице Буюк Ипак йули в городе Бекабад. Переезд не оборудован шлагбаумом, но на нём имеются железнодорожный светофор и соответствующие дорожные знаки.