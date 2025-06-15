МЧС: жуткая ночная гроза в Перми может иметь продолжение

Судя по разгулу стихии сегодня ночью, неприятности могут быть серьезные. Ночная гроза сопровождалась сильнейшим ливнем и градобитием с нулевой видимостью и ходила над городом кругами более часа. Кое-где в пермских дворах до сих пор пищат «сигналки» автомобилей — видимо, машины остались на выходные без попечения владельцев.