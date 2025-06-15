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МЧС: жуткая ночная гроза в Перми может иметь продолжение

До конца суток 15 июня и ночью 16 июня на территории Пермского края возможны ливни и град, сообщают в теруправлении МЧС.

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До конца суток 15 июня и ночью 16 июня на территории Пермского края возможны ливни и град, сообщают в теруправлении МЧС.

Судя по разгулу стихии сегодня ночью, неприятности могут быть серьезные. Ночная гроза сопровождалась сильнейшим ливнем и градобитием с нулевой видимостью и ходила над городом кругами более часа. Кое-где в пермских дворах до сих пор пищат «сигналки» автомобилей — видимо, машины остались на выходные без попечения владельцев.

При грозе возможны порывы ветка, повреждения линий электропередач и плохо укрепленных конструкций. Так что граждан призывают не расслабляться.